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        Fethiyespor - İnegölspor: 0-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 16:14 Güncelleme: 21.01.2024 - 16:14
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        Fethiyespor - İnegölspor: 0-0
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        TFF2´nci Lig Kırmızı Grup´ta orta sıralarda yer alan Fethiyespor ve İnegölspor´un karşılaşmasında kazanan çıkmadı. İki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremedi ve maç başladığı gibi sona erdi. Fethiyespor su skorun ardından 23 puana yükselirken, İnegölspor ise puanını 29 yaptı.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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