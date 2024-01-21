Fethiyespor - İnegölspor: 0-0

TFF2´nci Lig Kırmızı Grup´ta orta sıralarda yer alan Fethiyespor ve İnegölspor´un karşılaşmasında kazanan çıkmadı. İki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremedi ve maç başladığı gibi sona erdi. Fethiyespor su skorun ardından 23 puana yükselirken, İnegölspor ise puanını 29 yaptı.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,