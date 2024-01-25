Prefabrik konteynere uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde operasyon yapılan prefabrik konteynerde uyuşturucu ve Osmanlı dönemine ait 1 gümüş sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Marmaris Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.S.'nin prefabrik konteynerde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün akşam saatlerinde konteynere düzenlenen operasyonda 4 kilo 700 gram skunk, 14 kök Hint keneviri, 3 kenevir yetiştirme kabini, 6 raylı LED lamba, 6 vantilatör, 3 öğütme aparatı ve Osmanlı dönemine ait 1 gümüş sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan A.S.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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