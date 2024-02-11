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        Muğla için 'yağış' ve 'fırtına' uyarısı; feribot seferleri de iptal

        MUĞLAiçin şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı, Bodrum- İstanköy arası feribot seferleri de iptal edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 18:08 Güncelleme: 11.02.2024 - 18:10
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        Muğla için 'yağış' ve 'fırtına' uyarısı; feribot seferleri de iptal
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        MUĞLAiçin şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı, Bodrum- İstanköy arası feribot seferleri de iptal edildi.

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Muğla için yarından itibaren şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Uyarıda, "Son değerlendirmelere göre; yarın Muğla'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kıyılarda 80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Öte yandan yarın yapılması planlanan Bodrum- İstanköy arası feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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