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        Marmaris'te 15 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 kişi gözaltında

        MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bulunan 15 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen 1 şüpheli de gözaltına alındı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 23:18 Güncelleme: 11.02.2024 - 23:20
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        Marmaris'te 15 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 kişi gözaltında
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        MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bulunan 15 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen 1 şüpheli de gözaltına alındı. 

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 10.00'da Marmaris açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye hareket eden ekipler tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik botta bulunan 15 kaçak göçmen, düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Ayrıca göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen 1 şüpheli de yakalandı. Kurtarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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