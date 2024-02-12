Fethiyespor 2 ay sonra galip geldi

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta haftalardır kötü gidişi sonlandıramayan Fethiyespor evinde Play-Off yarışındaki Menemen FK'yı 2-1 yenerek zincir kırdı. Son galibiyetini 11 Aralık'ta Arnavutköy Belediyespor'u 2-0 yenerek alıp ardından ilk yarıda ve ikinci yarıda üst üste oynadığı 6 maçta 2 beraberlik, 4 yenilgiyle sarsılan Muğla temsilcisinin yüzü tam 2 ay sonra güldü. Teknik direktör Selahaddin Dinçel de devre arasında döndüğü kulüpte galibiyetle nefes aldı.

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