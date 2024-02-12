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        Fethiyespor 2 ay sonra galip geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 11:19 Güncelleme: 12.02.2024 - 11:20
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        Fethiyespor 2 ay sonra galip geldi
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta haftalardır kötü gidişi sonlandıramayan Fethiyespor evinde Play-Off yarışındaki Menemen FK'yı 2-1 yenerek zincir kırdı. Son galibiyetini 11 Aralık'ta Arnavutköy Belediyespor'u 2-0 yenerek alıp ardından ilk yarıda ve ikinci yarıda üst üste oynadığı 6 maçta 2 beraberlik, 4 yenilgiyle sarsılan Muğla temsilcisinin yüzü tam 2 ay sonra güldü. Teknik direktör Selahaddin Dinçel de devre arasında döndüğü kulüpte galibiyetle nefes aldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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