Datça'da seyir halindeki motor yat alev alev yandı; o anlar kamerada

Olayda yaralanan olmazken, motor yatın yandığı o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Olay, akşam saatlerinde Datça ilçesi açıklarında meydana geldi. Seyir halindeki motor yat, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, kontrolden çıkan motor yat, kıyaya çarptı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kıyıda yanmaya devam eden motor yattaki alevleri makiye sıçramadan kontrol altına alarak, söndürdü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.