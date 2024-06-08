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        Datça'da seyir halindeki motor yat alev alev yandı; o anlar kamerada

        MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında seyir halindeyken alev alan motor yat, kıyıya çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 00:37 Güncelleme: 08.06.2024 - 00:40
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        Datça'da seyir halindeki motor yat alev alev yandı; o anlar kamerada
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        MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında seyir halindeyken alev alan motor yat, kıyıya çarptı. Olayda yaralanan olmazken itfaiye ekipleri tarafından makiye sıçramadan söndürülen yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, akşam saatlerinde Datça ilçesi açıklarında meydana geldi. Seyir halindeki motor yat, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, kontrolden çıkan motor yat, kıyaya çarptı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kıyıda yanmaya devam eden motor yattaki alevleri makiye sıçramadan kontrol altına alarak, söndürdü. 

        Olayda yaralanan olmazken, motor yatın yandığı o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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