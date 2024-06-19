Bodrum'da bayramın 4'üncü gününde de plajlarda yoğunluk

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde de sahillerde yoğunluk oluştu. Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilenler denize akın etti.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da Kurban Bayramı tatili hareketliliği devam ediyor. Bayramın 4'üncü gününde de yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu. Plajlarda neredeyse yer kalmadı. Kumbahçe, Yahşi, Turgutreis, Yalıkavak, Türkbükü, Bitez, Gümbet, Ortakent sahillerinde yoğunluk yaşandı. Kentte hava sıcaklığı 41 dereceye ulaşırken, deniz suyu sıcaklığı ise 25 derecelerde seyretti. Yahşi sahilinde bazı vatandaşlar denize girdi, bazıları ise şezlonglarında güneşlenmeyi tercih etti. Çocuklar ise plajda kumda oynayarak vakit geçirdi.