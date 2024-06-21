İş insanı Kaya Sabancı, yaşadığı evin site sahibi ve korumaları tarafından darbedildi

MUĞLA’nınBodrum ilçesinde, aralarında site içi sorunlar nedeniyle anlaşmazlık bulunan iş insanı Kaya Sabancı (71), site ve otel sahibi Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darbedildi. Sabancı hastaneye kaldırılırken, avukatı Ömer Reşat Kayran, "Biz Vedat Aşçı, korumaları ve güvenlikleri ile ilgili hukuki süreci başlattık" dedi.

Olay, saat 21.30 sıralarında Türkbükü Mahallesi'nde bulunan lüks bir otel ve site içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, iş insanı Kaya Sabancı ve site sahibi Vedat Aşçı arasında site sorunları nedeniyle aralarında daha önceden kaynaklı anlaşmazlık yaşandı. Kaya Sabancı, sitenin içerisindeki bir restoranın açılışına katılmak için alana doğru gitti. Kaya Sabancı, burada site sahibi Vedat Aşçı ve korumaları olduğu öğrenilen kişiler tarafından darbedildi. Kaya Sabancı, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Sabancı'nın sol gözüne darbe aldığı ve hastanede gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

'BİR İNSAN MAFYATİK BİR YÖNTEMLE DÖVÜLÜP RESTORANIN ÖNÜNE ATILIYOR' Olaya karışanlar ile ilgili şikayetçi olacaklarını söyleyen Kaya Sabancı’nın avukatı Ömer Reşat Kayran, "Bugün saat 9 sıralarında Kaya Bey, Mandarin Oriental Sitesinde davetli olduğu bir restoranın açılışında Mandarin Oriental’ın sahibi ve işletmecisi olan Vedat Aşçı’ya selam verdikten sonra Vedat Aşcı’nın bizzat kendisi ve azmettirmesiyle de korumaları tarafından darbedildi. Şu an Amerikan Hastanesi’nde müşahede altında, tetkikleri yapılıyor, raporları bekliyoruz. Olayın akabinde yine Vedat Aşçı’nın yönlendirmesiyle içeriye ambulansa müsaade edilmediği ve aynı zamanda giren ambulansın da çıkmasına müsaade edilmediğine ilişkin elimizde görüntüler ve fotoğraflar var. Biz Vedat Aşçı, korumaları ve güvenlikleri ile ilgili hukuki süreci takip ediyoruz ve başlattık. Kaya Bey bugün müşahede altında, hastanede kalacak, yarın sabah durumuna bakılacak ve gerekiyorsa taburcu edilecek. Otel içerisinde bir restoran var. Kaya Bey de oraya davetli gittiklerinde, Kaya Bey'in de belirttiği selam vermeme müteakiben bana saldırdı şeklinde. Bunun öncesinde Kaya Bey ve Vedat Bey arasında devam eden bazı anlaşmazlıklar var. Kaya Bey oturduğu sitede yanlış gördüğü şeyler ile ilgili hem Vedat Bey'e hem de site yönetimine gerekli geri bildirimleri yaptığı için Vedat Bey'in kendisinden hoşlanmadığı ve aralarında anlaşmazlık olduğu bilinen bir durum. Olay zaten onlarca kişinin önünde gerçekleşiyor, tanıkların önünde gerçekleşiyor. Bir insan mafyatik bir yöntemle dövülüp restoranın önüne atılıyor, bu hiçbir şekilde açıklanabilecek bir durum değil" dedi.