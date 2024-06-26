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        Damadını bıçaklayan kayınpeder, kömürlükte yakalandı (2)

        TUTUKLANDIMuğla'da, tartıştığı damadı Bahtiyar Öztürk'ü (24), 7 yerinden bıçaklayarak öldürüp kaçan ve 12 gün sonra polis ekipleri tarafından saklandığı kömürlükte yakalanan Ergün Göçmen (50), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 21:39 Güncelleme: 26.06.2024 - 21:39
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        Damadını bıçaklayan kayınpeder, kömürlükte yakalandı (2)
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        TUTUKLANDI

        Muğla'da, tartıştığı damadı Bahtiyar Öztürk'ü (24), 7 yerinden bıçaklayarak öldürüp kaçan ve 12 gün sonra polis ekipleri tarafından saklandığı kömürlükte yakalanan Ergün Göçmen (50), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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