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        Muğla Atatürk Stadyumu yenileniyor

        AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete, Yakup Otgöz, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli ve AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Algan ve beraberindeki heyet, Muğlaspor Kulübü'ne ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 13:40 Güncelleme: 07.07.2024 - 13:45
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        Muğla Atatürk Stadyumu yenileniyor
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        AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete, Yakup Otgöz, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli ve AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Algan ve beraberindeki heyet, Muğlaspor Kulübü’ne ziyaret gerçekleştirdi. Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen AK Parti heyeti, stadyumun yenileme çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

        Gelecek sezon TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup’ta mücadele edecek olan Muğlaspor’un maçlarını kendi stadında oynayabilmesi için yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını dile getiren milletvekili Kadem Mete, önümüzdeki hafta itibari ile stadyumda çalışmalara başlanacağını ve sezona yetiştirilmesi için sürecin hızlandırıldığı ifade etti.

        AÇIK TRİBÜN YIKILDI

        Mevcut stadyumda açık tribünün yıkımına başlanarak, yıkımı tamamlanması sonrasında çelik tribün yapımına geçileceğini belirten milletvekili Kadem Mete, tribün yüksekliğinin 16 sıra olacak şekilde inşa edilerek tribünün altına çok amaçlı salonlar ve soyunma odaları yapılacağını söyledi. Milletvekili Mete, stadyumun yenilenme sürecinde vatandaşların ve sporcuların sık sık kullandığı tartan pistin de yenileneceğini dile getirdi.

        FARKLI BRANŞLAR DA YARARLANACAK

        Stadyumun daha kullanışlı ve spor branş çeşitliliğinin sağlanarak farklı spor dallarında da kullanılabilecek şekilde planlandığını söyleyen milletvekili Mete, salı günü Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile görüşme gerçekleştireceğini belirtti.

        Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç ise tasarruf tedbirleri kapsamında stadyumun yenilenmesi sürecine ilişkin taleplerini dinleyerek, ihale süreci ile yakından ilgilenen siyasi ve idari tüm paydaşlara teşekkürlerini ileterek, Muğlaspor’a hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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