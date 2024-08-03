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        Muğlaspor'da Serhat Enes imzaladı

        TFF3'üncü Lig'in yeni takımlarından Muğlaspor, dış transferde Diyarbekirspor'dan sol kanat Serhat Enes Çalışan'la sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 11:12 Güncelleme: 03.08.2024 - 11:15
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        Muğlaspor'da Serhat Enes imzaladı
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        TFF3'üncü Lig'in yeni takımlarından Muğlaspor, dış transferde Diyarbekirspor'dan sol kanat Serhat Enes Çalışan'la sözleşme imzaladı. İmza törenine Başkan Menaf Kıyanç, Başkan Vekili Haluk Beyimoğlu ve Muhammet Ali Bahçeyaka, Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı, Basın Sözcüsü Barış Yayman ve Sportif Direktör Ozan Özkan katıldı. Beşiktaş altyapısında yetişip Beylerbeyispor'da profesyonel olan 25 yaşındaki futbolcu 1877 Alemdağspor, Gebzespor ve Alanya Kestelspor'da da oynadı. Serhat Enes, geçen sezon Diyarbekirspor formasıyla 2'nci Lig'de 31 maça çıkıp 1 gol attı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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