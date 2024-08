Cumhurbaşkanı Erdoğan: Binlerce yıllık tarihimizin tamamını bir bütün olarak kucaklıyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in 'Bir çocuğun oyuncağını beklemesini bekler gibi bekledim' dediği Savarona'yı bakımsızlıktan kurtarıp milletimize kazandırdık. Birileri sadece Gazi'nin ismini kullanarak siyasi rant peşinde koşarken biz binlerce yıllık tarihimizin tamamını bir bütün olarak kucaklıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Marmaris'teki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda Aksaz Tersanesi Komutanlığı açılışı ve deniz platformları teslim töreni düzenlendi. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ordumuz için kritik öneme haiz Pirireis Denizaltımızı hizmete alıyor, Hızırreis Denizaltımıza bayrak çekiyor, seyir testlerini başlatıyoruz. Gemilerimizin inşasında emeği geçen her bir kardeşime kalpten teşekkür ediyor, TSK için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı arz ediyor Rabbim hepsinden razı olsun diyorum. Mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili, tüm dünyanın gözü üzerinde olan bir ülkeyiz. Asırlar boyunca küresel güç mücadelelerine sahne olmuş bir coğrafyanın tam merkezinde yer alıyoruz. Topraklarımızda huzur içinde yaşamak için mavi vatanımızda etkin bir donanmaya sahip olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. 2002'den beri güçlü Türkiye, güçlü ordu şiarıyla TSK'yı her alanda güçlendirmenin çabası içindeyiz. Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan her türlü platform ve sistemin tedariki için bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız" ifadelerini kullandı.

'DONANMAMIZIN GÜCÜNE GÜÇ KATACAĞIZ' Projesi tamamlanan, yapımına başlanan, modernize edilen her bir gemi ile donanmayı hedefledikleri seviyeye bir adım daha yaklaştırdıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TCG Pirireis, 6 adet havadan bağımsız tahrik sistemine sahip denizaltımızın ilkidir. Pirireis Denizaltımızda şimdiye kadar 380'in üzerinde fabrika, liman ve seyir kabul testi başarıyla icra edildi. Reis sınıfı denizaltımız dünyadaki emsallerine kıyasla çok daha üstün özelliklerle donatılmaktadır. Hızırreis Denizaltımızı 2025 yılında, havuz donatım faaliyetlerini başlattığımız Muratreis Denizaltımızı 2026 yılında hizmete almayı planlıyoruz. Dördüncü denizaltımız Aydınreis'in inşa faaliyetleri süratle devam ediyor. Tüm denizaltılarımızı 2029 yılına hizmete alarak donanmamızın gücüne güç katacağız" dedi.

'DÜNYADAKİ LİDER ÜLKELER ARASINA GİRMİŞ OLACAĞIZ' Türkiye'nin kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen sayılı ülkeler arasında yer aldığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bununla yetinmiyoruz, 138 yıllık hayalimiz olan kendi denizaltımızı inşa etme hedefimize MİLDEN Projemizle başlamayı ümit ediyoruz. Kendi denizaltısını inşa edebilen dünyadaki lider ülkeler arasına girmiş olacağız. MİLDEN Projemizle ilgili çalışmalarımız kendi mecrasında ilerliyor. Pirireis kendi güdümlü mermilerimiz Atmaca ve Gezgin'in yanı sıra kısa süre harp atışıyla etkisini gördüğümüz gururumuz Akya torpidomuzu da kullanacaktır. Çok önemli projeleri hayata geçirdik. Milli hücumbot, yeni tip mayın avlama gemisi, açık deniz karakol gemisi, yeni tip çıkarma aracı gibi önemli platformların inşası devam ediyor. Deniz Kuvvetlerimizde çığır açacak TF2000 Hava Savunma Harbi, milli denizaltı ve milli uçak gemisinin dizayn çalışmaları sürüyor" açıklamalarında bulundu.

'TARİHİMİZİN TAMAMINI BİR BÜTÜN OLARAK KUCAKLIYORUZ' Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "TF2000 ile ülkemizin hava savunmasını denizden itibaren kademeli olarak sağlayacağız. Hava tehdidine karşı TCG Anadolu ve milli uçak gemisi gibi kritik kabiliyetlerimizin korunmasını temin edeceğiz. Milli uçak gemimizde Hürjet, Kızılelma, TB3 ve Anka-3 yerli hava araçlarımız ile denizaşırı etki alanlarındaki hak ve menfaatlerimiz korunacaktır. Tüm bu projelerimizin devreye girmesiyle Deniz Kuvvetlerimiz çok daha üstün kabiliyetlere kavuşacak, Mavi Vatan'daki haklarımız etkin bir şekilde savunulacaktır. Gazi Mustafa Kemal'in 'Bir çocuğun oyuncağını beklemesini bekler gibi bekledim' dediği Savarona'yı bakımsızlıktan kurtarıp milletimize kazandırdık. Birileri sadece Gazi'nin ismini kullanarak siyasi rant peşinde koşarken biz binlerce yıllık tarihimizin tamamını bir bütün olarak kucaklıyoruz. Tersane altyapımızı güçlendirme çalışma çabamız devam edecek. İleride inşallah Mersin'de bir tersanemiz olacak."

'TÜRKİYE ÇOK DAHA FAZLASINI BAŞARACAK KAPASİTEYE SAHİP' "Bugün Deniz Kuvvetleri'nin muharip unsurlarına lojistik destek sağlayacak milli tersanemizde inşa edilen her biri 200'er tonluk 3 adet yakıt gemisini hizmete alıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deniz Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı yüzer unsurların lojistik ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabileceğiz. Çok kısa sürede nasıl büyük mesafeler kat ettiğimizi görebiliyoruz. 22 yılda savunma sanayiinde araştırma kuruluşları teknoloji merkezleri, askeri özel sektör tersaneleri ile adeta bir devrim gerçekleştirdik. 2002'de ülkemizde 62 olan savunma sanayii sayımız 1031'e, 56 olan savunma sanayii firmamız 3 bin 500'e çıktı. Gemilerimizin ihtiyaç duyduğu farklı özellikteki radarların geliştirilmesi, yakın savunma sistemimiz Gökdeniz'in üretimleri tamamlanarak gemilerimize entegrasyonu gibi pek çok faaliyeti büyük bir kararlılıkla yürütüyoruz. 200 adet deniz platformu ile 40 adet su üstü ve su altı otonom denizaltı projemiz hala devam ediyor. Türkiye çok daha fazlasını başaracak kapasiteye sahiptir. Nice ambargoya rağmen elde ettiğimiz neticeler inancın, azmin, gayretin neleri başarabileceğini hepimize göstermiştir. Karada, havada, denizde ve her yerde güçlü bir TSK için gerekeni yapmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bizi yolumuzdan çevirmeyi amaçlayan engellere takılmadan, yılmadan, yorulmadan kesinlikle geri adım atmadan Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla yürüyeceğiz. Temel hedeflerimiz güçlü ve tam bağımsız bir savunma politikası, güçlü ve tam bağımsız savunma sanayidir. İnşa faaliyetleri devam eden askeri gemilerimizin donanma envanterine bir an önce katılmasını ümit ediyor, sizleri saygı ile selamlıyorum" dedi.

'HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ' Türkiye'nin kendi gemilerini ve silah sistemlerini tasarlayıp üretebilen ve bu ürünleri ihraç ederek uluslararası pazarda adından övgüyle söz ettiren bir ülke haline geldiğini belirten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise "Yerli ve milli savunma sanayimizin ulaştığı üstün seviyeyi ortaya koyan yeni tip denizaltımız ve akaryakıt gemilerimiz ile bu alandaki yüksek tesisleşme seviyemizin göstergesi Aksaz Tersanemizin ve denizaltı havuzumuzun hizmete girmesinin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu güzide sistem ve tesislerin, ülkemize, asil milletimize ve silahlı kuvvetlerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Önceden, savunma sanayisi ne yazık ki dışa bağımlı olan, kısıtlı imkanlarla varlık- yokluk mücadelesi veren bir ülkeydik. Parasını ödediğimiz halde ürünlerimizi teslim alamadığımız günleri, türlü engellemelere ve zorluklara maruz kaldığımız zamanları, bir an olsun unutmadık. Nice badirelerle karşılaşsak da tarihte olduğu gibi, yılmadan yorulmadan çalışmaya devam ettik. Türkiye, kendi gemilerini ve silah sistemlerini tasarlayıp üretebilen ve bu ürünleri ihraç ederek uluslararası pazarda adından övgüyle söz ettiren bir ülke haline geldi. Bir asır önce, ithal edeceğimiz iki gemiye ihtiyaç duyuyorken, bugün, aynı anda birçok silah sistemini yerli ve milli imkanlarıyla üreten ve ihraç eden bir ülke konumundayız" ifadelerini kullandı.

'SON DERECE KRİTİK VE STRATEJİK BİR ÖNEME SAHİP' Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da "Milli Denizaltı Projesi ile kendi denizaltımızı inşa etme konusundaki hedefimize ulaşarak kendi denizaltısını dizayn edip inşa edebilen dünyadaki altı ülkeden biri olacağız. Milli denizaltımızı milli sistem ve cihazlarla donatıp tamamen milli silahlarla kullanmak ise nihai hedefimizdir. Dünya üzerinde denizaltı inşa edebilen sayılı tersaneler arasına adını altın harflerle yazdıran, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın denizaltı inşa ve modernizasyon ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla önemli bir görev üstlenen Gölcük Tersanesi'nin gemi inşa kapasitesinin artırılması için çalışmalara devam edilmektedir. Bu kapsamda, her türlü iklim şartında gece ve gündüz denizaltılarımızın inşa, bakım, onarım ve modernizasyon faaliyetlerinin icra edilebileceği 3 bin tonluk kapalı denizaltı havuzu da bugün hizmete alınmaktadır. Kapalı denizaltı havuzumuz, milli denizaltı üretimi hedefinin bir parçası olması nedeniyle milli teknolojinin gelişimine katkıda bulunacak son derece kritik ve stratejik bir öneme sahiptir" diye konuştu.