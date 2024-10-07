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        Muğla'da "Direnişe Selam, Siyonizme Lanet" yürüyüşü yapıldı

        Muğla'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla "365. Gün Direnişe Selam, Siyonizme Lanet" yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 19:23 Güncelleme: 07.10.2024 - 19:32
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        Muğla'da "Direnişe Selam, Siyonizme Lanet" yürüyüşü yapıldı
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        Muğla'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla "365. Gün Direnişe Selam, Siyonizme Lanet" yürüyüşü düzenlendi.

        Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde Memur-Sen İl Temsilciliği koordinesinde bir araya gelen katılımcılar, Milli Piyango Öğrenci Yurdu önünden Yoğurtçu Parkı'na yürüdü.

        Ellerinde döviz ve bayraklar taşıyan katılımcılar, sık sık sloganlar atarak İsrail'in Filistin'i işgalini, yaptıkları katliam ve soykırımları protesto etti.

        Memur-Sen Muğla Şube Başkan Vekili Önder Uçak, grup adına yaptığı açıklamada, son bir yıldır süren zulmü durdurmak ve dünyaya haykırmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Dünyanın suskunluğunun çoğu çocuk ve kadın 42 binden fazla insanı katleden, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri dahi bombalayan soykırımcıları cesaretlendirdiğini belirten Uçak, "Çocukları öldürmeyi itikatlarının gereği sayan devlet görünümlü sapkın terör örgütü, emperyalist sistemin koruması altında bölgeyi kan gölüne çeviriyor ve soykırım siyasetini bütün bölgeye yayıyor. Tarihin hiçbir döneminde ve dünyanın başka hiçbir yerinde katilin, soykırımcının bu kadar desteklendiği başka örnek yoktur." diye konuştu.

        Uçak, Batılı emperyalist güçlerin İslam'a ve Müslümanlara olan düşmanlıklarını İsrail eliyle gerçekleştirdiğini dile getirdi.

        Programda dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

        Yürüyüşe, Vali Yardımcısı Murat Kahraman, bazı kurumların müdürleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllüleri ve üniversite öğrencileri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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