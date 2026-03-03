Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da liselilerden muharip gazilere vefa ziyareti

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, "Gençlik Yılı" etkinlikleri kapsamında lise öğrencileri, Muharip Gaziler Derneği Marmaris İlçe Temsilcisi Azmi Özkan'ı evinde ziyaret ederek tecrübelerini dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 22:42
        Muğla'da liselilerden muharip gazilere vefa ziyareti

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, "Gençlik Yılı" etkinlikleri kapsamında lise öğrencileri, Muharip Gaziler Derneği Marmaris İlçe Temsilcisi Azmi Özkan'ı evinde ziyaret ederek tecrübelerini dinledi.

        Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Nurullah Kaya, Kaymakam Refiki Birkan Göktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel ve Nurettin Gençalioğlu Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

        Ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, Azmi Özkan ve eşine çiçek ile çikolata takdim etti.

        Gazilerle bir süre sohbet eden gençler, vatan savunmasına dair anıları ve hayat tecrübelerini birinci ağızdan dinleme fırsatı buldu.

        Ziyarette, toplumsal birlik, beraberlik ve kuşaklar arası dayanışmanın önemine dikkat çekildi.

        Ev ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulunan Marmaris Kaymakamı Kaya, devletin her zaman gazilerin yanında olduğunu söyledi.

        Gazilerin, milletin onur ve gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Kaya, "Gençlerimizin bu değerlerle buluşması, milli bilincin nesilden nesle aktarılması açısından büyük önem taşıyor. Ramazan ayının bu manevi ikliminde büyüklerimizin gönlünü almak ve hayır dualarını almak bizler için çok kıymetli." diye konuştu.

