Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 6 tutuklama

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4-7 Ekim tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen 11 ayrı operasyonda 57,6 gram esrar, 47,5 gram metamfetamin, 17 sentetik ecza hap, 5 ecstasy ve 8 kök kenevir ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli de tutuklandı.

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