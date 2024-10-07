Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Öte yandan soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" ile "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Ekipler, 6 şüphelinin yakalandığı operasyonda bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirdi.

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