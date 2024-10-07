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        Seydikemer'de refüje çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde refüje çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 15:07 Güncelleme: 07.10.2024 - 15:07
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        Seydikemer'de refüje çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde refüje çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        F.A. idaresindeki 48 HA 830 plakalı otomobil, Seydikemer-Fethiye kara yolu Uğurlu mevkisinde refüje çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile babası A.A, itfaiye ekibinin çalışmasıyla otomobilden çıkarıldı.

        Yaralılar, sağlık ekibince Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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