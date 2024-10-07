Seydikemer'de refüje çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde refüje çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde refüje çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
F.A. idaresindeki 48 HA 830 plakalı otomobil, Seydikemer-Fethiye kara yolu Uğurlu mevkisinde refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile babası A.A, itfaiye ekibinin çalışmasıyla otomobilden çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekibince Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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