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        Fethiyespor - Düzcespor: 2-2 (4-3)

        TÜRKİYE Kupası 2'nci Tur mücadelesinde Fethiyespor, evinde Düzcespor'u normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 biten maçta penaltı vuruşları sonucunda 4-3 mağlup ederek tur atladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 22:30 Güncelleme: 08.10.2024 - 22:30
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        Fethiyespor - Düzcespor: 2-2 (4-3)
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        TÜRKİYE Kupası 2’nci Tur mücadelesinde Fethiyespor, evinde Düzcespor’u normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 biten maçta penaltı vuruşları sonucunda 4-3 mağlup ederek tur atladı. Ev sahibi ekip 36’ncı dakikada Nurettin Çakır’ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Düzcespor 66’ncı dakikada Ramazan Özkabak ile skora denge getirdi: 1-1. Fethiyespor’un 70’inci dakikada kazandığı penaltı vuruşunda Nurettin bir kez daha takımına avantaj sağladı: 2-1. Konuk ekip 81’inci dakikada Berkay Ekici ile bir gol daha bularak maçı uzatmaya taşıdı: 2-2. Uzatma bölümünde skor değişmeyince seri penaltı vuruşlarına geçildi. Penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayan Fethiyespor, rakibini elemeyi başardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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