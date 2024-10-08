Fethiyespor - Düzcespor: 2-2 (4-3)
TÜRKİYE Kupası 2'nci Tur mücadelesinde Fethiyespor, evinde Düzcespor'u normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 biten maçta penaltı vuruşları sonucunda 4-3 mağlup ederek tur atladı.
TÜRKİYE Kupası 2’nci Tur mücadelesinde Fethiyespor, evinde Düzcespor’u normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 biten maçta penaltı vuruşları sonucunda 4-3 mağlup ederek tur atladı. Ev sahibi ekip 36’ncı dakikada Nurettin Çakır’ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Düzcespor 66’ncı dakikada Ramazan Özkabak ile skora denge getirdi: 1-1. Fethiyespor’un 70’inci dakikada kazandığı penaltı vuruşunda Nurettin bir kez daha takımına avantaj sağladı: 2-1. Konuk ekip 81’inci dakikada Berkay Ekici ile bir gol daha bularak maçı uzatmaya taşıdı: 2-2. Uzatma bölümünde skor değişmeyince seri penaltı vuruşlarına geçildi. Penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayan Fethiyespor, rakibini elemeyi başardı.
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