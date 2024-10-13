Alkollü sürücünün otomobili motosiklete çarptı; 17 yaşındaki Arda öldü

MUĞLA'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Arda Yağlı (17) hayatını kaybetti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Salih Şimşek’in 1,54 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, Menteşe'nin Düğerek Mahallesi'nde meydana geldi. 41 Evler istikametinden Düğerek Mahallesi yönüne giden Salih Şimşek'in kullandığı 48 ATG 981 plakalı otomobil, Arda Yağlı'nın kullandığı 10 AJV 264 motosiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yağlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Arda Yağlı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücü Salih Şimşek'in yapılan kontrolünde 1,54 promil alkollü olduğu belirlendi.