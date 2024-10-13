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        Alkollü sürücünün otomobili motosiklete çarptı; 17 yaşındaki Arda öldü

        MUĞLA'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Arda Yağlı (17) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 15:16 Güncelleme: 13.10.2024 - 15:20
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        Alkollü sürücünün otomobili motosiklete çarptı; 17 yaşındaki Arda öldü
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        MUĞLA'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Arda Yağlı (17) hayatını kaybetti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Salih Şimşek’in 1,54 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Kaza, Menteşe'nin Düğerek Mahallesi'nde meydana geldi. 41 Evler istikametinden Düğerek Mahallesi yönüne giden Salih Şimşek'in kullandığı 48 ATG 981 plakalı otomobil, Arda Yağlı'nın kullandığı 10 AJV 264 motosiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yağlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Arda Yağlı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücü Salih Şimşek'in yapılan kontrolünde 1,54 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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