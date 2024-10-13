Bodrum Basketbol - Botaş: 79-71

BODRUM Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 3’üncü hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Botaş’ı 79-71 yenerek üst üste 3’üncü galibiyetini aldı. Haftaya 2 galibiyet ve sayı averajıyla 3’üncü sırada başlayan Bodrum Basketbol, ilk çeyreği 20-15 önde bitirdi. Başa baş geçen ikinci periyotta Bodrum ekibi rakibine üstünlük sağladı ve İlk yarıyı 38-35 üstün tamamlandı.

Maçın ikinci yarısına da etkili başlayan Bodrum Basketbol, yakaladığı 8-0’lık seri ile farkı çift haneye taşıdı ve üçüncü çeyreği 60-51'lik skorla önde geçti. Maçın son bölümünde hata yapmayan Bodrum Basketbol, karşılaşmadan 79-71'lik skorla galip ayrıldı. Bodrum Basketbol'da Li 20 sayıyla oynarken, Pelin de ikinci yarıdaki etkili oyunuyla 20 sayıya ulaşarak galibiyetin mimarlarından oldu. Botaş'ta Cave 21 sayıyla oyuna ve skora etki etti.