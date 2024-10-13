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        Yalıkavakspor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Kupası'na veda etti

        KADINLAR EHF Avrupa Ligi rövanş maçında Yalıkavakspor sahasında konuk ettiği KPR Gminy Kobierzyce'ye 27-26 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 18:50 Güncelleme: 13.10.2024 - 18:55
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        Yalıkavakspor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Kupası'na veda etti
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        KADINLAR EHF Avrupa Ligi rövanş maçında Yalıkavakspor sahasında konuk ettiği KPR Gminy Kobierzyce’ye 27-26 mağlup oldu. Bu skorla Bodrum ekibi Avrupa Kupası'na veda etti.

        Yalıkavakspor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası mücadelesi kapsamında deplasmanda konuk olduğu Polonya’nın güçlü ekiplerinden KPR Gminy Kobierzyce’ye 27-26 yenildi. Karşılaşmanın rövanşı bugün Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda oynandı. Mücadeleyi Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Yalıkavakspor Başkanı Mehmet Esen ve yüzlerce Yalıkavakspor taraftarı izledi. Karşılaşmanın ilk yarısında etkili oyunuyla beğeni toplayan mavi-beyazlı ekip, devreye 16-12 önde girdi. Mücadelenin ikinci yarısında Bodrum ekibi mücadeleci oyununa rağmen 27-26 mağlup oldu. Bu skorla birlikte Yalıkavakspor Avrupa Kupası'na veda etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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