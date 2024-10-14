Muğlaspor'da buruk sevinç

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Muğlaspor, bu sezon evi Muğla Atatürk Stadyumu'nda taraftarıyla buluştuğu ilk maçta Beykoz İshaklıspor'u 3-0 mağlup ederek namağlup liderliği devralırken buruk sevinç yaşadı. Grupta 6 maç sonunda 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puana ulaşan Muğlaspor, Uşakspor'u geride bırakarak liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.

Maçtan hemen önce 19 yaşındaki futbolcusu Utkan Konyalı'nın annesi Nilgün Konyalı'nın vefat haberini alan Muğlasporlu futbolcular, teknik ekip ve yönetim galibiyeti genç oyuncusuna armağan etti. Utkan'ın takım arkadaşları attıkları ilk golün ardından genç futbolcunun formasını açtı. Başkan Menaf Kıyanç, bu galibiyeti Utkan için aldıklarını belirterek, büyük üzüntü duyduklarını söyledi.