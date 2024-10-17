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        Muğla'da orman yangını

        MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 21:34 Güncelleme: 17.10.2024 - 21:40
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        Muğla'da orman yangını
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        MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

        Yangın, saat 19.30 sıralarında Okçular Mahallesi Kızıldere mevkisinde çıktı. Ormandan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere karadan müdahalesi devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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