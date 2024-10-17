Muğla'da orman yangını

Yangın, saat 19.30 sıralarında Okçular Mahallesi Kızıldere mevkisinde çıktı. Ormandan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere karadan müdahalesi devam ediyor.

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