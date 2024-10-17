Muğla'da orman yangını (3)

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Okçular Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu 21.45 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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