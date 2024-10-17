Muğla'da orman yangını (4)
YANGINDA1 EV VE AHIR ZARAR GÖRDÜ, BELEDİYE BAŞKANI VATANDAŞLARA YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU Muğla'nın Dalaman ilçesinde saat 19.
YANGINDA1 EV VE AHIR ZARAR GÖRDÜ, BELEDİYE BAŞKANI VATANDAŞLARA YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU
Muğla'nın Dalaman ilçesinde saat 19.30 sıralarında çıkan orman yangınında 1 ev ve 1 ahırın zarar gördüğü öğrenilirken, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, orman yangını nedeniyle vatandaşlara su tankeri ve traktör getirmeleri konusunda çağrıda bulundu. Başkan Durmuş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Taşbaşı Mahallesi’nde çıkan yangın nedeniyle tüm vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını ve tedbirli hareket etmelerini, özellikle çevre mahallelerde traktörü, su tankeri bulunan vatandaşlarımızın müdahale için gelmesini rica ediyoruz. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz" dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.