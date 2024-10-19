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        Muğla'nın 2 ilçesinde orman yangınlarına müdahale sürüyor (3)

        40SAATLİK MÜDAHALEMuğla'nın Dalaman ilçesinde, önceki gün saat 20.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 13:39 Güncelleme: 19.10.2024 - 13:45
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        Muğla'nın 2 ilçesinde orman yangınlarına müdahale sürüyor (3)
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        40SAATLİK MÜDAHALE

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde, önceki gün saat 20.30'da çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan 40 saatlik müdahalesiyle, bugün 12.30 itibarıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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