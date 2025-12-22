Muğla'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Yeni Mahalle Şehit Ergün Kızılkaya Caddesi'nde müstakil evde 19 Aralık'ta, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmış, itfaiye ekibince söndürülen yangında dumandan etkilenen Nuriye Şahin, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin hastaneye kaldırılmıştı.

