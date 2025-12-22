Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da ambulans helikopter kazasında hayatını kaybedenler anıldı

        Muğla'da ambulans helikopterin hastane binasına çarparak düşmesi sonucu hayatını kaybeden 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık personeli kazanın birinci yılında törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 13:03 Güncelleme: 22.12.2025 - 13:03
        
        

        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kazanın yaşandığı yerde düzenlenen programa, Muğla Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla İl Sağlık Müdürü Eriş Başaran Akça, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ethem Acar, sağlık çalışanları, hastane personeli ve vatandaşlar katıldı.

        Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İl Sağlık Müdürü Akça, Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopterin görev uçuşu sırasında düşmesi sonucu pilot Tamer Gönül, pilot Bayram Çiçek, doktor Cengiz Coşkun ve acil tıp teknisyeni Selçuk Saykal'ın vefat ettiğini hatırlattı.

        Akça, yaşanan acı olayın yalnızca hayatını kaybedenlerin ailelerini değil, tüm sağlık camiası ve milleti derin bir yasa boğduğunu söyledi.

        Helikopterdekilerin çıktıkları kutsal görevde, meslek onurlarını ve fedakarlıklarını en yüce şekilde gösterirken yaşamlarını yitirdiklerini dile getiren Akça, "Bugün burada dikilen her bir zeytin ağacı barışın, sabrın ve ölümsüz hatıranın simgesi olarak aziz şehitlerimizin adını yaşatacaktır. Bu ağaçlar büyüdükçe, onların fedakarlığı da hafızalarımızda ve gönüllerimizde yaşamaya devam edecektir." dedi.

        Konuşmaların ardından dua edildi.

        Daha sonra helikopterin düştüğü alana karanfil bırakılarak kazada hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu zeytin fidanları protokol üyeleri ve sağlık çalışanlarınca dikildi.

        Yoğun sisin etkili olduğu Kötekli Mahallesi'nde bulunan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünden 22 Aralık 2024'te kalkan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter, hastanenin 4. katına çarptıktan sonra boş alana düşmüştü. Kazada 2 pilot ile doktor ve acil tıp teknisyeni hayatını kaybetmiş, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

