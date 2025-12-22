Muğla'da ambulans helikopter kazasında hayatını kaybedenler anıldı

Muğla'da ambulans helikopterin hastane binasına çarparak düşmesi sonucu hayatını kaybeden 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık personeli kazanın birinci yılında törenle anıldı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kazanın yaşandığı yerde düzenlenen programa, Muğla Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla İl Sağlık Müdürü Eriş Başaran Akça, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ethem Acar, sağlık çalışanları, hastane personeli ve vatandaşlar katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İl Sağlık Müdürü Akça, Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopterin görev uçuşu sırasında düşmesi sonucu pilot Tamer Gönül, pilot Bayram Çiçek, doktor Cengiz Coşkun ve acil tıp teknisyeni Selçuk Saykal'ın vefat ettiğini hatırlattı.

Akça, yaşanan acı olayın yalnızca hayatını kaybedenlerin ailelerini değil, tüm sağlık camiası ve milleti derin bir yasa boğduğunu söyledi.