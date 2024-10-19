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        Muğla'nın 2 ilçesinde orman yangınlarına müdahale sürüyor (4)

        MENTEŞE'DEKİYANGINA MÜDAHALE SÜRÜYORMuğla'nın Menteşe ilçesi Turnalı mevkisindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına 45 arazöz 14 su tankeri ve 313 personel ile karadan, 16 helikopter ve 8 uçak havadan gün boyu devam edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 19:24 Güncelleme: 19.10.2024 - 19:30
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        Muğla'nın 2 ilçesinde orman yangınlarına müdahale sürüyor (4)
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        MENTEŞE'DEKİYANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

        Muğla'nın Menteşe ilçesi Turnalı mevkisindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına 45 arazöz 14 su tankeri ve 313 personel ile karadan, 16 helikopter ve 8 uçak havadan gün boyu devam edildi. Jandarma ve emniyet ekipleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra gönüllü vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı. Havanın kararmasıyla birlikte hava unsurlarının çalışmasına ara verilirken, sarp ve engebeli arazide karadan söndürme çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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