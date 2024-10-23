Bodrum'un Avrupa'da rakibi Charnay

BU sezon ilk kez yer aldığı FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda (EuroCup Women) E Grubu'nda çıktığı ilk iki maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet elde eden Bodrum Basketbol yarın Charnay Basket'i ağırlayacak. Bodrum Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Fransız temsilcisi Charnay da Bodrum ekibi gibi grupta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Temsilcimiz rakibini yenerse gruptan çıkma yarışında ilk 3 maç sonunda avantajı eline geçirecek.