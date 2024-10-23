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        Bodrum'un Avrupa'da rakibi Charnay

        BU sezon ilk kez yer aldığı FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda (EuroCup Women) E Grubu'nda çıktığı ilk iki maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet elde eden Bodrum Basketbol yarın Charnay Basket'i ağırlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 12:02 Güncelleme: 23.10.2024 - 12:02
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        Bodrum'un Avrupa'da rakibi Charnay
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        BU sezon ilk kez yer aldığı FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda (EuroCup Women) E Grubu'nda çıktığı ilk iki maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet elde eden Bodrum Basketbol yarın Charnay Basket'i ağırlayacak. Bodrum Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Fransız temsilcisi Charnay da Bodrum ekibi gibi grupta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Temsilcimiz rakibini yenerse gruptan çıkma yarışında ilk 3 maç sonunda avantajı eline geçirecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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