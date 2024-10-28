Bodrum FK Kadıköy'de direnemedi

SÜPER Lig'deki ilk yılında şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelen Bodrum Futbol Kulübü, deplasmanda rakibine direnemedi. Mücadeleden 2-0 yenik ayrılan yeşil-beyazlılarda özellikle kaleci Diogo Sousa'nın yaptığı bireysel hatalar sonucu belirledi. Fenerbahçe'nin ilk yarıda En Nesyri ile attığı golde topu sektiren Portekizli eldiven, Dzeko'nun golünde de hatalı pasla topu Amrabat'a aktardı. Halen 2'nci Lig ve 1'inci'den beri takımda olan oyuncuların yer aldığı kadrosuyla Fenerbahçe karşısında sadece 1 isabetli şut atabilen yeşil-beyazlılarda teknik direktör İsmet Taşdemir, deneyimsizlik nedeniyle mağlup olduklarını söyledi.

Çoğu futbolcunun ilk kez Süper Lig'de oynadığını belirten Taşdemir, "Yine birçok oyuncum ilk kez Fenerbahçe gibi bir takıma karşı deplasmanda mücadele etti. Maça ısınma aşamasında yediğimiz gol gardımızı düşürdü. İkinci yarıda da bireysel hatadan gol yedik ve maç koptu. Maalesef sahadan yenik ayrıldık. Artık önümüze odaklanacağız. Diğer takımlarla üstekiler arasında makas açılıyor. İyi hazırlanan, iyi organize olan güçlü takımların o farkı kapatacağını düşünüyorum. Şu anda Samsunspor'u tebrik ediyorum. Göztepe ve Eyüpspor da geliyor. Biz de bunların içerisine girmeye adayız" dedi.