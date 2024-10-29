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        Bodrum FK'da İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldı

        SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, teknik direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 19:26 Güncelleme: 29.10.2024 - 19:30
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        Bodrum FK'da İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldı
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        SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, teknik direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı. Bodrum Futbol Kulübü yönetim heyeti, Taşdemir ve teknik kadrosuna çiçek takdim ederek veda töreni düzenledi.

        Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, teknik direktör İsmet Taşdemir ile antrenörler Hakan Dolutaş, Fatih Çiçek, Veysel Aturgil, Ali Gürsel ve Yağız Taşdemir'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. 2021 yılından bu yana yeşil-beyazlı ekibin çalıştırıcılığını yapan Taşdemir, takımı 3 yılda 2’inci Lig, 1’inci Lig ve oradan da Süper Lig'e çıkarma başarısı gösterdi. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde Taşdemir ve beraberindeki antrenörler için veda töreni düzenlendi. Törene, Taşdemir ile beraberindeki antrenörler, Bodrum Asbaşkanı Selahattin Polat, kulüp CEO’su Servet Cavuşoğlu, yönetim kurulu üyeleri Aşkın Demir, Caner Tuna, İsmail Erdoğan ve Kulüp Müdürü Süleyman Tekgül katıldı. Törende Asbaşkan Selahattin Polat, Taşdemir’e plaket ve çiçek takdim ederek verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti.

        BODRUMSPOR HER ZAMAN KALBİMİZDE KALACAK

        Kurulan aile ortamına değinen İsmet Taşdemir, “3 sene burada çok güzel şeyler yaşadık, aile olduk. Bize burada bu çalışma imkanını verdiniz. Başata Fikret Başkan olmakla beraber bu konu da çok teşekkür ederim, bize çok güzel imkanlar sundunuz. Bizde elimizden geleni yaptık. Bodrumspor her zaman kalbimizde kalacak. Artık ağabey-kardeş gibi yolumuza devam edeceğiz” dedi.

        Öte yandan, Bodrum FK’nın Volkan Demirel ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Taşdemir veda töreni ve açıklamasından detay

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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