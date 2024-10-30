Fethiyespor'a kupa morali

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçını kazanamayan Fethiyespor, Türkiye Kupası'nda moral buldu. Bornova 1877 takımı ile 3'üncü Tur'da karşı karşıya gelen Fethiyespor İzmir'deki müsabakayı Ahmet Dereli'nin son 5 dakikada attığı gollerle 2-0 kazanarak yoluna devam etti. Teknik Direktör Selahaddin Dinçel galip gelmenin takıma moral verdiğini belirterek, "Bunu lige de yansıtacağımıza inanıyorum. Kupada kazanmak bizim adımıza güzel oldu. Umuyorum seri yakalarız ve yeniden adımızı üst sıralara yazdırırız" dedi.