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        Fethiyespor'a kupa morali

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçını kazanamayan Fethiyespor, Türkiye Kupası'nda moral buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 10:42 Güncelleme: 30.10.2024 - 10:42
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        Fethiyespor'a kupa morali
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçını kazanamayan Fethiyespor, Türkiye Kupası'nda moral buldu. Bornova 1877 takımı ile 3'üncü Tur'da karşı karşıya gelen Fethiyespor İzmir'deki müsabakayı Ahmet Dereli'nin son 5 dakikada attığı gollerle 2-0 kazanarak yoluna devam etti. Teknik Direktör Selahaddin Dinçel galip gelmenin takıma moral verdiğini belirterek, "Bunu lige de yansıtacağımıza inanıyorum. Kupada kazanmak bizim adımıza güzel oldu. Umuyorum seri yakalarız ve yeniden adımızı üst sıralara yazdırırız" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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