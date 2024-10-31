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        Bodrum Basketbol lideri devirdi

        TARİHİNDE ilk defa Avrupa kupalarında mücadele eden Bodrum Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'ndaki 4'üncü hafta maçında deplasmanda 3'te 3 yapan lider Sopron Basket'e ilk yenilgisini tattırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 10:27 Güncelleme: 31.10.2024 - 10:30
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        Bodrum Basketbol lideri devirdi
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        TARİHİNDE ilk defa Avrupa kupalarında mücadele eden Bodrum Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'ndaki 4'üncü hafta maçında deplasmanda 3'te 3 yapan lider Sopron Basket'e ilk yenilgisini tattırdı. Macaristan'da Sopron'u 71-66 yenen Bodrum, rakibinden grupta ilk hafta evinde uzatmada 86-80 kaybettiği maçın rövanşını alırken, deplasmanda 2'de 2 yaptı. Grupta evinde oynadığı ilk 2 maçı kaybetmesine rağmen Avrupa'da dış sahada çıktığı 2 karşılaşmayı kazanan temsilcimiz, avantaj elde etti. Sopron'un 4 maçta 3 galibiyetle lider, Charnay'ın 3 galibiyetle ikinci sırada olduğu grupta Bodrum Basketbol 2 galibiyetle üçüncü sırada yer alıyor. Bodrum grupta 21 Kasım'da galibiyetsiz son sıradaki Piestanske Cajky'i ağırlayacak.

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