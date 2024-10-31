3'üncü Gökova Yarı Maratonu 610 koşucuyu ağırladı

ARNİCA’nın desteğiyle düzenlenen Muğla Büyükşehir Belediyesi 3’üncü Gökova Yarı Maratonu’nda 610 koşucu, denizin mavisinin ormanın yeşiliyle buluştuğu bir atmosferde yarıştı.

‘Doğa’nın Kalbinde Koş’ sloganıyla 27 Ekim Pazar günü gerçekleşen 3’üncü Gökova Yarı Maratonu, 610 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Gökova’nın yeşili ve maviyi buluşturan manzarasının eşlik ettiği yarışta, çevreye duyarlılık da ön plana çıktı. Bölge turizmini canlandırmakla birlikte sağlıklı yaşamı da destekleyen yarı maratonda, rekabet ve dayanışma bir arada yaşandı. Arnica stantlarında katılımcılara sunulan ikramlar da, koşucuların enerjilerini tazelemelerine katkı sağladı.