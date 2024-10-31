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        3'üncü Gökova Yarı Maratonu 610 koşucuyu ağırladı

        ARNİCA'nın desteğiyle düzenlenen Muğla Büyükşehir Belediyesi 3'üncü Gökova Yarı Maratonu'nda 610 koşucu, denizin mavisinin ormanın yeşiliyle buluştuğu bir atmosferde yarıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 15:03 Güncelleme: 31.10.2024 - 15:05
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        3'üncü Gökova Yarı Maratonu 610 koşucuyu ağırladı
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        ARNİCA’nın desteğiyle düzenlenen Muğla Büyükşehir Belediyesi 3’üncü Gökova Yarı Maratonu’nda 610 koşucu, denizin mavisinin ormanın yeşiliyle buluştuğu bir atmosferde yarıştı.

        ‘Doğa’nın Kalbinde Koş’ sloganıyla 27 Ekim Pazar günü gerçekleşen 3’üncü Gökova Yarı Maratonu, 610 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Gökova’nın yeşili ve maviyi buluşturan manzarasının eşlik ettiği yarışta, çevreye duyarlılık da ön plana çıktı. Bölge turizmini canlandırmakla birlikte sağlıklı yaşamı da destekleyen yarı maratonda, rekabet ve dayanışma bir arada yaşandı. Arnica stantlarında katılımcılara sunulan ikramlar da, koşucuların enerjilerini tazelemelerine katkı sağladı.

        21, 10 VE 5 KİLOMETRELİK PARKURLARDA YARIŞTILAR

        Gökova Yarı Maratonunda 21 kilometre yarışlarında erkeklerde Alihan Savaşçı 1 saat 17 dakika 49 saniyelik derecesiyle 1’inci olurken; kadınlarda Nina Bychkov 1’inciliği 1 saat 35 dakika 39 saniye ile aldı.

        10 kilometre etabında ise 1’incilik erkeklerde 37 dakika 32 saniyelik skorla Hasan Daşkıran’ın, kadınlarda da 41 dakika 51 saniyelik skorla Büşra Işık’ın oldu. 5 kilometre koşusunda erkeklerde İdris Özbudak 17 dakika 39 saniye ile Esra Uzun da 23 dakika 8 saniye ile 1’inci geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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