Bodrum FK'da İsmet Taşdemir'e vefa

SÜPER Lig'de mücadele eden Bodrum FK'nın taraftarları, görevine son verilen teknik direktör İsmet Taşdemir’in adının yaşatılması için belediyeye dilekçe verdi. Bodrumlu taraftarlar, yeşil-beyazlı kulüpte 3 yılda; 3 final oynayıp, 2 şampiyonluk yaşayan İsmet Taşdemir'in isminin ilçede yaşatılması için harekete geçti.

Bodrumspor 1931 Taraftarlar Derneği ve Asi Tayfa Taraftar Grubu tarafından yapılan açıklamada, "Bodrumspor 1931 Taraftarlar Derneği ve Asi Tayfa Taraftar Grubu olarak İsmet Taşdemir hocamızın isminin stadyum, sokak veya Bodrum'un herhangi bir caddesinde yaşaması için Bodrum Belediyesi'ne dilekçemizi sunduk" ifadeleri kullanıldı.