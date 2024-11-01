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        Bodrum'da inşaat yasağına uymayan 761 firmaya ceza

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 15 Mayıs ile 1 Kasım tarihleri arasında uygulanan inşaat yasağına uymayan 761 firmaya toplam 2 milyon 106 bin 724 lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 10:56 Güncelleme: 01.11.2024 - 11:00
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        Bodrum'da inşaat yasağına uymayan 761 firmaya ceza
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 15 Mayıs ile 1 Kasım tarihleri arasında uygulanan inşaat yasağına uymayan 761 firmaya toplam 2 milyon 106 bin 724 lira para cezası kesildi.

        Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da, 15 Mayıs- 15 Ekim tarihleri arasında uygulanan, bu yıl 1 Kasım'a kadar uzatılan inşaat yasağı sona erdi. Bu tarih aralığında Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yarımada genelinde yasağa uymayanlara yönelik denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, tespitlerinde uygunsuz çalışma yapan ve inşaat genelgesine uymayan 761 firma hakkında işlem yapıp, Kabahatler Kanunu gereği toplam 2 milyon 106 bin 724 lira para cezası uyguladı. Yarımada genelinde inşaat faaliyetleri başlarken, ekiplerce özellikle inşaat çalışma saatlerine uyma, pazar günü çalışmama, çevreyi kirletmeme başta olmak üzere hafriyat kamyonları ve iş makinelerinin denetimlerinin 1 Mayıs'a kadar aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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