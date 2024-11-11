Muğlaspor'un zirve yürüyüşü
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Muğlaspor art arda ikinci galibiyetini evinde Türk Metal 1963'ü 1-0 yenerek alırken, grupta zirve yarışını sürdürdü.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Muğlaspor art arda ikinci galibiyetini evinde Türk Metal 1963'ü 1-0 yenerek alırken, grupta zirve yarışını sürdürdü. Grupta çıktığı 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan yeşil-beyazlı ekip haftayı lider Silivrispor'un 1 puan gerisinde, 21 puanla ikinci sırada tamamladı.
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