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        Muğlaspor'un zirve yürüyüşü

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Muğlaspor art arda ikinci galibiyetini evinde Türk Metal 1963'ü 1-0 yenerek alırken, grupta zirve yarışını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 12:54 Güncelleme: 11.11.2024 - 12:54
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        Muğlaspor'un zirve yürüyüşü
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Muğlaspor art arda ikinci galibiyetini evinde Türk Metal 1963'ü 1-0 yenerek alırken, grupta zirve yarışını sürdürdü. Grupta çıktığı 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan yeşil-beyazlı ekip haftayı lider Silivrispor'un 1 puan gerisinde, 21 puanla ikinci sırada tamamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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