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        Bodrum FK'nın gözü Galatasaray'da

        SÜPERLig'deki ilk yılında 5 haftadır galip gelemeyerek düşme hattına gerileyen Bodrum Futbol Kulübü, milli ara sonrası 23 Kasım'da namağlup lider Galatasaray'ı tarihinde ilk kez ağırlayacağı maçta çıkış yakalamaya çalışacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 11:01 Güncelleme: 13.11.2024 - 11:05
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        Bodrum FK'nın gözü Galatasaray'da
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        SÜPERLig'deki ilk yılında 5 haftadır galip gelemeyerek düşme hattına gerileyen Bodrum Futbol Kulübü, milli ara sonrası 23 Kasım'da namağlup lider Galatasaray'ı tarihinde ilk kez ağırlayacağı maçta çıkış yakalamaya çalışacak. Bodrum ekibi İlçe Stadı'nda ilk defa 3 büyük takımdan biriyle taraftarı önünde karşılaşacak. Bodrum FK, ligde son iki yılın da şampiyonu olan yıldızlar topluluğu sarı-kırmızılılara taraftarının desteğiyle sezonun ilk mağlubiyetini tattırmayı hedefleyecek.

        Galatasaray bu sezon ligde çıktığı 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bodrum FK'da 2 hafta önce göreve başlayıp takımıyla 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan teknik direktör Volkan Demirel de teknik adam olarak Galatasaray galibiyeti yaşamaya çalışacak. Fenerbahçe'nin eski efsane kalecisi olan Volkan Demirel, sarı-lacivertlilerin kalesinde birçok derbi zaferi yaşamıştı. Bodrum'a imza attıktan sonra üst üste maça çıkan Demirel, milli arada takımını hazırlama fırsatı da bulacak.

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