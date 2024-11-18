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        Koltuk monte ettiği skuter ile yolculuğa para cezası

        MUĞLA'da, daha önce alkollü araç kullanmaktan 2 yıl süreyle sürücü belgesine el konulan Oğuzhan Bostan'a (27), elektrikli skuter üzerine monte ettiği koltukta yolculuk, yük taşımak ve hız limitini aşmaktan 3 bin 12 lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 12:20 Güncelleme: 18.11.2024 - 12:25
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        Koltuk monte ettiği skuter ile yolculuğa para cezası
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        MUĞLA'da, daha önce alkollü araç kullanmaktan 2 yıl süreyle sürücü belgesine el konulan Oğuzhan Bostan'a (27), elektrikli skuter üzerine monte ettiği koltukta yolculuk, yük taşımak ve hız limitini aşmaktan 3 bin 12 lira para cezası kesildi.

        Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde yaşayan Oğuzhan Bostan'ın, 5 Mart'ta girdiği trafik denetiminde alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konuldu. Alternatif bir ulaşım aracı arayan Bostan, ehliyet gerektirmeyen elektrikli bir skuter satın aldı. Bir süre sonra ayakta yolculuk yapmaktan yorulan Bostan, skuter üzerine bir ev koltuğu monte etti. Bostan, ev koltuklu skuter yolculuğunu esprili bir yaklaşımla çektiği videoyu 'Ehliyeti kaptırınca ben' ifadesiyle sosyal medya hesabından paylaştı.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyadaki görüntülerin ardından Oğuzhan Bostan'a yük taşımaktan ve hız limitini aşmaktan 3 bin 12 lira para cezası kesti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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