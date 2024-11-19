Volkan Demirel 5'inci kez Galatasaray'a rakip olacak
SÜPER Lig'de milli aranın ardından cumartesi günü evinde Galatasaray'ı konuk edecek Bodrum Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Volkan Demirel, teknik adamlık kariyerinde 5'inci kez sarı-kırmızılılara rakip olacak.
SÜPER Lig'de milli aranın ardından cumartesi günü evinde Galatasaray'ı konuk edecek Bodrum Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Volkan Demirel, teknik adamlık kariyerinde 5'inci kez sarı-kırmızılılara rakip olacak. Daha önce Fatih Karagümrük ve Hatayspor'un başında Galatasaray'a karşı mücadele eden Demirel, rakibine karşı 1 kez kazanabildi. Demirel 2021-2022 sezonunda ilk olarak Fatih Karagümrük teknik direktörüyken Galatasaray'ın karşısına çıktı.
Volkan Demirel'in ilk maçında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi. Ertesi sezon Hatayspor'un başına geçen Volkan Demirel, İstanbul'da Galatasaray'a bu kez 4-0 mağlup oldu. 2023-2024 sezonunda da Hatayspor'la kariyerine devam eden 43 yaşındaki çalıştırıcı, ilk kez İstanbul ekibine karşı sahadan galibiyetle ayrıldı. Hatayspor, Mersin'de oynanan maçta Galatasaray'ı 2-1 yenmeyi başardı. Sezonun ikinci yarısında ise sarı-kırmızılılar sahasında Demirel'in Hatayspor'unu tek golle mağlup etti.
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