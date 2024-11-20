Bodrum'da yolcu minibüsü, şarampole düştü: 8 yaralı

Kaza, saat 08.00 sıralarında Güvercinlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bodrum'dan Milas yönüne giden H.K.'nin kullandığı 48 BB 6519 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak şarampole düştü. Minibüs şoförünün de aralarında bulunduğu 8 kişi, yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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