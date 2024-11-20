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        Bodrum'da yolcu minibüsü, şarampole düştü: 8 yaralı

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde yolcu minibüsü, şarampole düştü; 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 10:17 Güncelleme: 20.11.2024 - 10:20
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        Bodrum'da yolcu minibüsü, şarampole düştü: 8 yaralı
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        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde yolcu minibüsü, şarampole düştü; 8 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında Güvercinlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bodrum'dan Milas yönüne giden H.K.'nin kullandığı 48 BB 6519 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak şarampole düştü. Minibüs şoförünün de aralarında bulunduğu 8 kişi, yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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