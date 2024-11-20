Bodrum FK'da değişim zamanı

Cenk'in yokluğunda görev yapan genç oyuncu Ege Bilsel'i kızağa çekmesi beklenen Demirel'in cezalı duruma düşen Musah Muhammed'in yerine de Samet Yalçın'a 'hazır ol' emri verdiği kaydedildi. Volkan Demirel'in orta sahadaki diğer alternatifinin ise 17 yaşındaki Enes Öğrüce olabileceği vurgulandı.

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