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        Takip ettikleri motosikletli kuryenin önünü kesip darbettiler; o anlar kamerada

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde motosikletli kurye İsmail Zoroğlu (38), borç- alacak nedeniyle husumetli olduğu 3 kişi tarafından önü kesilip, darbedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 19:12 Güncelleme: 20.11.2024 - 19:15
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        Takip ettikleri motosikletli kuryenin önünü kesip darbettiler; o anlar kamerada
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde motosikletli kurye İsmail Zoroğlu (38), borç- alacak nedeniyle husumetli olduğu 3 kişi tarafından önü kesilip, darbedildi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili Zoroğlu'nun daha önce yanında çalıştığı taşeron firma sahibi ve 2 kişi gözaltına alındı.

        Bir zincir marketin paket servis işini yapan taşeron firmada 6 ay önce işe başlayan motosikletli kurye İsmail Zoroğlu, parasını alamadığı gerekçesiyle icra yoluna başvurdu. Bu nedenle taşeron firma sahibiyle arasında anlaşmazlık çıkan Zoroğlu, işi bırakıp başka bir yerde yine kurye olarak çalışmaya başladı. İddiaya göre, taşeron firma sahibinin de aralarında bulunduğu 3 kişi, 14 Kasım'da saat 19.00 sıralarında bir otomobil ve motosikletle Zoroğlu'nu takibe aldı. Ortakent Mahallesi, Camii Sokak’a geldiklerinde otomobille Zoroğlu'nun motosikletine arkadan çarpan 3 kişi, ardından da önünü kesip durdurdu. Otomobilden inen 2 kişi ve motosikletteki 1 kişi, Zoroğlu’nu darbetti. Ardından şüpheliler, otomobille Zoroğlu'nun motosikletini ezip, geldikleri araçlarla hızla olay yerinden kaçtı. Yaşanan o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Eli, başı ve burnundan yaralanan Zoroğlu, ambulansla kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi'nden aldığı darp raporuyla Yalıkavak Polis Merkezi'ne giderek, şüphelilerden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis 3 şüpheliyi bugün gözaltına aldı.

        'AMACIM HER ŞEYİN HUKUK ÇERÇEVESİ İÇİNDE ÇÖZÜLMESİ'

        12 yıldır Bodrum'da yaşadığını belirten motosikletli kurye İsmail Zoroğlu, yaşadığı o anları anlatıp, "6 ay kadar önce bir zincir marketin taşıma işini yaptım. Vergimi veriyorum, fatura karşılığı iş yapıyorum. Ancak paramı alamayınca bu işi hukuki yoldan çözmeye çalıştım ve firmayı icraya verdim. Bu zincir marketin işini yapan taşeron firma yetkilisinin de aralarında bulunduğu 3 kişi, olay günü, ben başka firmanın paketini taşıdığım esnada beni yaklaşık 2 kilometre takip edip, Ortakent Camii Sokak'ta önce bana otomobille çarptı. Ardından çıkan arbedede beni darbettiler. Kaçarken motosikletimi ezdiler. Firma sahibinin aracını bildiğim için beni tanımadığım bir kişi motosikletle takip etti. Ben de şüphelenmedim. Motosikletli beni takip edip firma sahibine nereye gittiğim hakkında bilgi verdi. O da aracıyla bana çarptı. Ben hukuki yollardan hakkımı arayacağım, davamı devam ettireceğim. Amacım her şeyin hukuk çerçevesi içerisinde çözülmesi. Sorunlar sokakta olaylarla değil, hukuk içerisinde çözülsün. Bodrum gibi bir tatil beldesinin huzurunun bozulmasını istemiyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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