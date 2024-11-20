Takip ettikleri motosikletli kuryenin önünü kesip darbettiler; o anlar kamerada

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde motosikletli kurye İsmail Zoroğlu (38), borç- alacak nedeniyle husumetli olduğu 3 kişi tarafından önü kesilip, darbedildi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili Zoroğlu'nun daha önce yanında çalıştığı taşeron firma sahibi ve 2 kişi gözaltına alındı.

Bir zincir marketin paket servis işini yapan taşeron firmada 6 ay önce işe başlayan motosikletli kurye İsmail Zoroğlu, parasını alamadığı gerekçesiyle icra yoluna başvurdu. Bu nedenle taşeron firma sahibiyle arasında anlaşmazlık çıkan Zoroğlu, işi bırakıp başka bir yerde yine kurye olarak çalışmaya başladı. İddiaya göre, taşeron firma sahibinin de aralarında bulunduğu 3 kişi, 14 Kasım'da saat 19.00 sıralarında bir otomobil ve motosikletle Zoroğlu'nu takibe aldı. Ortakent Mahallesi, Camii Sokak’a geldiklerinde otomobille Zoroğlu'nun motosikletine arkadan çarpan 3 kişi, ardından da önünü kesip durdurdu. Otomobilden inen 2 kişi ve motosikletteki 1 kişi, Zoroğlu’nu darbetti. Ardından şüpheliler, otomobille Zoroğlu'nun motosikletini ezip, geldikleri araçlarla hızla olay yerinden kaçtı. Yaşanan o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Eli, başı ve burnundan yaralanan Zoroğlu, ambulansla kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi'nden aldığı darp raporuyla Yalıkavak Polis Merkezi'ne giderek, şüphelilerden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis 3 şüpheliyi bugün gözaltına aldı.