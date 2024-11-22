Bodrum'da fırtına nedeniyle motor yat karaya oturdu

Bodrum'un güneyinde dün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar etkili oldu. Etkisini artıran fırtına zor anlar yaşatırken, halatı kopan 'Queen's' adlı motor yat Ortakent sahilinde karaya oturdu. Yatın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

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