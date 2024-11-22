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        Ormanda 1 kilo skunk ele geçirildi; 3 gözaltı

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda ormanda 1 kilogram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 15:31 Güncelleme: 22.11.2024 - 15:35
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        Ormanda 1 kilo skunk ele geçirildi; 3 gözaltı
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        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda ormanda 1 kilogram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki ormanda uyuşturucu saklandığı bilgisine ulaştı. 20 Kasım günü ormana düzenlenen operasyonda 4 parça halinde 1 kilogram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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