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        Muğlaspor - Uşakspor: 1-0

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren iki Ege ekibi Muğlaspor ve Uşakspor'un maçında kazanan takım ev sahibi Muğlaspor oldu: 1-0.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 16:15 Güncelleme: 24.11.2024 - 16:15
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        Muğlaspor - Uşakspor: 1-0
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren iki Ege ekibi Muğlaspor ve Uşakspor'un maçında kazanan takım ev sahibi Muğlaspor oldu: 1-0. İlk yarıda iki takımdan da gol sesi çıkmazken, Muğlaspor 82'nci dakikada kazandığı penaltı atışını Fatih Taşdelen ile gole çevirdi: 1-0. Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan Muğlaspor, Uşakspor'u yenip çok kritik bir galibiyete imza attı. Muğla ekibi bu sonuçla puanını 24 yapıp liderliği Uşakspor'dan devraldı. Uşakspor ise 22 puanda kalarak 3'üncü sıraya geriledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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