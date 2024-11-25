Fethiyespor rahat nefes aldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Kepezspor'u 1-0 yenen Fethiyespor hem düşme hattından çok uzaklaştı hem de üst sıralar için umutlandı. Son 3 maçından 7 puan çıkaran Fethiyespor, üst üste iki deplasman karşılaşmasını da kazandı. Teknik direktör Selahaddin Dinçel, 18 puana ulaştıklarını belirterek, "Son maçlarda sergilediğimiz mücadele bizi çok mutlu etti. Karşılığını puanlar toplayarak alıyoruz. Serimizi sürdürüp ilk 6 yolunda avantaj yakalamayı hedefliyoruz" dedi.