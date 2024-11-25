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        Fethiyespor rahat nefes aldı

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Kepezspor'u 1-0 yenen Fethiyespor hem düşme hattından çok uzaklaştı hem de üst sıralar için umutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 11:06 Güncelleme: 25.11.2024 - 11:06
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        Fethiyespor rahat nefes aldı
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Kepezspor'u 1-0 yenen Fethiyespor hem düşme hattından çok uzaklaştı hem de üst sıralar için umutlandı. Son 3 maçından 7 puan çıkaran Fethiyespor, üst üste iki deplasman karşılaşmasını da kazandı. Teknik direktör Selahaddin Dinçel, 18 puana ulaştıklarını belirterek, "Son maçlarda sergilediğimiz mücadele bizi çok mutlu etti. Karşılığını puanlar toplayarak alıyoruz. Serimizi sürdürüp ilk 6 yolunda avantaj yakalamayı hedefliyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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