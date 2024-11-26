Mermer ocağında iş kazası: 1 ölü

Olay, saat 00.30 sıralarında Yatağan'ın Kozağaç Mahallesi'nde bir maden ocağında meydana geldi. Maden ocağında çalışan işçilerden Ceyhun Avcı'nın kesim sırasında kopan mermer blok başına düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Avcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ceyhun Avcı'nın cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olaya ilişkin şantiye şefi M.K. gözaltına alındı. M.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.