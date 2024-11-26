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        Bodrum FK'nın kırmızı kart sorunu

        SÜPER Lig'de evinde Galatasaray'a 1-0 yenilerek galibiyet hasretini 6 maça çıkaran ve düşme hattından kurtulamayan Bodrum Futbol Kulübü, son maçlarda gördüğü kırmızı kartlarla rakiplerine avantaj sağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 12:08 Güncelleme: 26.11.2024 - 12:10
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        Bodrum FK'nın kırmızı kart sorunu
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        SÜPER Lig'de evinde Galatasaray'a 1-0 yenilerek galibiyet hasretini 6 maça çıkaran ve düşme hattından kurtulamayan Bodrum Futbol Kulübü, son maçlarda gördüğü kırmızı kartlarla rakiplerine avantaj sağladı. Yeşil-beyazlılar galip gelemediği son 6 maçın 3'ünde 1 kişi eksik kaldı. Bodrum FK bu süreçte ilk olarak Kasımpaşa deplasmanında Seferi'nin 45'inci dakikada oyundan atılmasıyla 10 kişi mücadele etti, karşılaşma golsüz sona erdi.

        Yeşil-beyazlılar 2 hafta sonra iç sahada oynanan Alanyaspor karşılaşmasını yine 11'e 11 bitiremedi. Musah Muhammed maçın 64'üncü dakikasında direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Bodrum FK bu karşılaşmadan da golsüz beraberlikle ayrıldı. Son Galatasaray karşılaşmasında ise bu kez genç Ege kırmızı kart gördü. Maçın 45'inci dakikasında 2'inci sarı kartını gören 20 yaşındaki bek takımını eksik bıraktı. Bodrum FK bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılamadı. Ege ekibinde 5'inci haftada Başakşehir'le oynanan karşılaşmada Fredy de 59'da kırmızı kart görmüş, Bodrum FK sahadan 1-0 yenik ayrılmıştı.

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